Szykuje się kolejna okazja do zdobycia drewnianych budek dla jerzyków. Przypomnijmy – są to ptaki, które w prosty i naturalny sposób pomagają nam w eliminacji komarów. Dziennie potrafią zjeść ich nawet 20 tysięcy. A to oznacza, że ułatwiają nam życie. Niestety, od jakiegoś czasu jerzyków jest coraz mniej. Stąd też pomysł na stworzenie dla nich dodatkowych schronień.

Budki rozdawane będą bezpłatnie. Podobnie jak poprzednio do rozdania jest 200 sztuk. Zanim jednak je powiesimy na swoich domach, trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Równolegle, na terenie miasta, prowadzone są też opryski na owady. Bo sprowadzenie jerzyków do Zielonej Góry nie należy do najprostszych zadań.

Tym razem budki dla jerzyków będą rozdawane pod siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej. Akcję zaplanowano na sobotę 15 maja. Drewniane budki będzie można zdobyć pomiędzy 10 a 15 lub do wyczerpania zapasów.