Kończy się kolejny wspólny projekt miasta Zielona Góra i Ekoenergetyki-Polska. W środę został podpisany ostatni kontrakt, który umożliwi rozwój infrastruktury autobusowej w naszym mieście.

W ramach tego etapu projektu powstanie nowa stacja ładująca na zajezdni autobusowej przy ul. Chmielnej oraz zostaną rozbudowane dwie stacje przy ulicach Zawadzkiego „Zośki” i Wrocławskiej. O celach projektu mówi prezydent Janusz Kubicki.

Od wielu lat Zielona Góra jest w tym zakresie prekursorem i liderem, jeżeli chodzi o budowę systemów funkcjonowania transportu niskoemisyjnego w mieście Zielona Góra, co oczywiście odbywa się przy dużym udziale Ekoenergetyki. Oczywiście, poza tym, że transport elektryczny jest transportem przyjaznym środowisku, zmniejsza emisję CO2, jest mniejszy poziom hałasu, tak naprawdę poprawia również warunki życia i jakość życia mieszkańców.

W mieście dąży się do tego, aby wszystkie autobusy miejskie były autobusami elektrycznymi. Zanim to nastąpi potrzebny jest rozwój infrastruktury.

Dzisiaj będziemy podpisywali kolejny element z tego projektu, to jest całość tego projektu, który jest realizowany, bo tu kolejny etap, za który będziemy kupowali nie tylko i wyłącznie ładowarki, o których dzisiaj będziemy mówić, ale również za które kupowaliśmy autobusy elektryczne – kolejne – które niedługo się pojawią. Dzisiaj podpisujemy z tego całego zadania kontrakt numer pięć, czyli będziemy rozbudowywać naszą infrastrukturę, jeżeli chodzi o ładowanie autobusów elektrycznych na pętli przy ulicach Zawadzkiego i Wrocławskiej oraz przy ulicy Chemicznej, czyli na zajezdni.

Ostatni etap, czyli rozbudowa infrastruktury, jest jedną z jego mniejszych części i kosztuje ponad 2,3 miliona złotych. O szczegółach piątego kontraktu mówił prezes Zarządu i współzałożyciel Ekoenergetyka-Polska S.A. – Bartosz Kubik.

Dzisiejsze zamówienie jest zamówieniem już znacząco mniejszym, znacznie mniejszym od tego, które było w 2018 roku, no ale jest uzupełnieniem infrastruktury już działającej od kilku lat. Polega na dostawie infrastruktury ładowania zarówno do zajezdni autobusowej, jak i rozbudowie dwóch stacji ładowania na Zawadzkiego „Zośki” oraz na ulicy Wrocławskiej. Spowodowane jest to tym, że po prostu będziemy obsługiwali więcej autobusów na tych samych pętlach autobusowych, dlatego moc musi być zwiększona, żeby obsłużyć zwiększoną liczbę autobusów i dostarczyć po prostu więcej energii w czasie.