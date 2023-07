Przypominamy, ze Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od piątku mieści się w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Szpital Uniwersytecki podsumował pierwszy weekend działalności poradni.

Udzielono pomocy 128 osobom dorosłym i 101 dzieciom, ponadto 28 osób musiało korzystać z gabinetu zabiegowego, ponadto było też 6 wyjazdów do pacjentów.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest przedłużeniem podstawowej opieki zdrowotnej, bezpłatnie i bez skierowania.

Szpital Uniwersytecki przygotował także zestaw potrzebnych informacji dotyczących pracy ambulatorium, m.in. te kiedy zgłaszamy się do poradni:

nagłe zachorowanie,

nagłe pogorszenie stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie uzyskamy:

wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,

recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,

rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,

skierowania do specjalisty.

Ambulatorium przy szpitalu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy przez całą dobę, czyli od godz. 8:00 do 8:00 dnia następnego.

Do ambulatorium pacjent dojeżdża we własnym zakresie. Wjazd na teren szpitala od ul. Zyty i następnie kierujemy się do budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. W wyjątkowych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.