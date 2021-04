– Audyt jest niezgodny z prawem i stanowił pretekst, by klub nie otrzymał pieniędzy z miasta – mówi dziś Adam Urbaniak, radny Koalicji Obywatelskiej.

Gość programu „Rozmowa na 96FM” pytany był o nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Dotyczyła ona koszykówki w Zielonej Górze i pomocy klubowi. Klub nie przystąpił do konkursu i nie otrzymał pieniędzy w kwocie 1,5 miliona złotych. Co na to Adam Urbaniak?

Wprowadzony bezprawny wymóg przeprowadzenia audytu. Miał doprowadzić do tego, aby pieniądze nie zostały przekazane. Miał być audyt i co? Generalnie chodziło o to, by znaleźć pretekst. Przemysław Mycan, Lechia Zielona Góra

Naszego gościa zapytaliśmy o to, dlaczego klub nie chce jednak poddać się audytowi.

Jeżeli jestem prywatnym podmiotem, mam obowiązek pokazać takie dokumenty, jakie nakazuje prawo. I koniec! Interesuje mnie kondycja finansowa klubu. Wymagam takich dokumentów, które określa prawo. W tym momencie uchwała Rady Miasta Zielona Góra.

