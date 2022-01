Adam Bodnar odwiedził Zieloną Górę. Były Rzecznik Praw Obywatelskich gościł w naszym mieście w ramach spotkań, które prowadzi w całym kraju.

Jak przyznaje, choć już nie prowadzi paneli dyskusyjnych tak często, jak podczas gdy był rzecznikiem, zazwyczaj spotyka się z pozytywnym odbiorem.

Bodnar zaznacza, że najważniejszym celem takich spotkań jest zwrócenie uwagi ludzi na to, że mają prawo do samodzielnego myślenia i egzekwowania przestrzegania prawa.

Ja myślę, że każde spotkanie, w czasie którego rozmawiamy o sprawach publicznych, o polityce, ale niekoniecznie polityce partyjnej, tylko po prostu o tym, co powinno interesować każdego obywatela, ma znaczenie i sens. I co więcej, uważam, że wiele osób, które uczestniczy w tej debacie na tym szczeblu powiedziałbym centralnym, często zaniedbuje to, że ta rzeczywistość zależy nie tylko od tego co się tam myśli w dużych miastach, tylko także w tych stolicach regionów, także w mniejszych miejscowościach. Ja mogę tylko żałować, że nie mam tyle czasu i energii, żeby jeździć częściej i częściej się spotykać z obywatelami.