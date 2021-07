Rekordowe było zainteresowanie ogródkami działkowymi, które powstają na tzw. Srebrnej Polanie, czyli na terenie między Chynowem a Łężycą. Na jedną działkę przypadało dziesięciu chętnych.

W ostatnią środę szczęśliwcy dokonywali losowania konkretnych parceli. Andrzej Bocheński, radny Zielonej Razem nie był zaskoczony takim zainteresowaniem.

Ja byłem tego pewien, inaczej nie namawiałbym do tego prezydenta. Będę prosił prezydenta o kolejne. Gdzie? Dalej tam, na Srebrnej Polanie.

Bocheński zaznacza, że to nie jest zadanie należące do miasta, ale magistrat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Posiadanie działki wzmogła pandemia, a za dotychczasowe ogródki działkowe trzeba było zapłacić w ostatnim czasie coraz więcej. Radny Zielonej Razem jest zdania, że na Srebrnej Polanie może jeszcze powstać ok. 400 działek.

Poczekajmy, to też nie stanie się w rok. Trzeba dozbroić – w wodę, prąd. Prawda jest też taka, że tam jest dużo pracy. Ja bym się w życiu nie podjął. Tam na pewno wszyscy, którzy łakną bycia z przyrodą urobią się sporo. Teren jest jednak przepiękny. Woda, prąd i nic więcej na działce nie potrzeba. Oni sobie powolutku będą robić. Coś na wiosnę już pewnie będzie widoczne.

I na wiosnę, jak zapowiada Bocheński, będą też rozmowy o kolejnych, nowych terenach pod ogródki działkowe.