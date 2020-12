Był piątek, 2 września 2005 roku. Zielonogórzanie jak co dzień ruszyli do swoich obowiązków. To miał być zwykły dzień kończący tydzień pracy. Okazało się, że było inaczej. Późnym popołudniem w mieście zewsząd było słychać sygnały pojazdów uprzywilejowanych jadących w okolice osiedla Czarkowo, gdzie spadł samolot Aeroklubu Ziemi Lubuskiej wraz z załogą.

Samolot AN-2 (SP-ANA), czyli popularny Antek w tym dniu już raz wznosił się w powietrze w ramach wykonywania patrolu nad zielonogórskimi lasami. Jego poranny lot odbywał się z pustymi zbiornikami. O godz. 15:00 Antek z załogą Leśnej Bazy Lotniczej wystartował po raz drugi. Jednak tym razem w swoich zbiornikach miał 500 litrów wody.