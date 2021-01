Fanty przekazane na WOŚP-owe licytacje można liczyć w dziesiątkach. – Codziennie trafiają nowe, nie nadążamy z wprowadzaniem tych rzeczy – przyznaje Mariusz Rosik z zielonogórskiego sztabu WOŚP, odpowiedzialny za aukcje.

Swoją cegiełkę dodali oczywiście sportowcy, są też podarunki od firm, instytucji i osób prywatnych.

Do wylicytowania są także vouchery, oferowane np. przez hotele. Te przedmioty i atrakcje znajdziemy na platformie Allegro. Cały czas możemy też przynosić kolejne dary.

Można przynieść albo do Centrum Biznesu, gdzie się mieści sztab, a już po niedzieli można przynosić fanty do urzędu miasta, na portiernię. Tam jest pan Krzysztof, on to przyjmie. To wszystko później przerzucamy na Allegro.