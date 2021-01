Zamiast postoju przy ratuszu – jazda w terenie! Scena Otwartych Serc, czyli estrada, na której wystąpią WOŚP-owi artyści, będzie tym razem mobilna. Scena na kółkach odwiedzi zielonogórskie osiedla i dzielnice.

Mobilna Scena Otwartych Serc będzie miała 15 przystanków. W trakcie postojów odbędą się licytacje i koncerty.

Na pierwszy przystanek, przy Filharmonii Zielonogórskiej, zawitał sam Bachus. Jego Obfitość włącza się we wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, prowadząc aukcje.

Udało nam się wylicytować pierwszy przedmiot – to piękny konik, ręcznie zrobiony. Pierwsze dwie stówki wpadły do puszki. Mam nadzieję, że tych stówek będzie coraz więcej i atmosfera będzie jeszcze bardziej gorąca. Czekajcie na nas, wypatrujcie kolorowego, dużego samochodu ze sceną. Gra DJ Bamse, będzie głośno i będzie radośnie.

Mobilną Scenę Otwartych Serc za Zaciszu rozkręcała Emilia Kondrad.

Na ulicy Rzeźniczaka padł dotychczasowy rekord aukcji – za 10 tysięcy mieszkaniec miasta wylicytował obraz.

Przed chwilą obraz poszedł za 10 tysięcy złotych. Było to “Dwadzieścia kotów”. Pan wylicytował go za 5 tysięcy złotych, ale postanowił, że wrzuci do puszki 10 tysięcy, bo na tyle był gotowy. To cieszy, że gorące serca są wśród nas, że mieszkańcy chcą uczestniczyć w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.