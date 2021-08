Już za tydzień, w sobotę 4 września, rusza największe święto wina w Polsce. A wraz z nim ruszy także nasza wyjątkowa ramówka pod hasłem „Winogranie”. Właśnie pod taką nazwą, jako partner medialny, będziemy relacjonowali dla Was wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z Winobraniem 2021.

Żeby było jeszcze ciekawiej, na czas Winobrania cała redakcja Radia Index przeniesie się do specjalnego, plenerowego studia. Znajdziecie nas tuż obok ratusza. Mówi Mateusz Kasperczyk, szef muzyczny Radia Index.

Skoro już o programie mowa, to już teraz możemy wam zdradzić, że oprócz naszych tradycyjnych elementów ramówkowych pojawią się także nowe, typowo winobraniowe akcenty.

Program radiowy, który dla Was przygotowujemy, to program pełen nowych, antenowych cyklów. Będziemy szukali dla Was takich utworów, gdzie przejawia się motyw wina. Dziać się będzie sporo, warto być z nami.