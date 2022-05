„Zdrowie pod kontrolą”, to kolejna edycja akcji organizowanej przez studentów medycyny Uniwersytetu Zielonogórskiego, działających m.in w Zielonogórskim Oddziale Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

W najbliższą sobotę, 14 maja od 12:00 do 18:00 w galerii Focus Mall będzie można m.in. zmierzyć ciśnienie, a także zmierzyć poziom stężenia glukozy we krwi. W planie jest edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy, szpital pluszowego misia, czyli informacje na temat ochrony zdrowia dla najmłodszych, a także badania przesiewowe USG tarczycy i aorty brzusznej. Będzie także możliwość zapisania się do bazy potencjalnych dawców szpiku.

“Zdrowie pod Kontrolą” jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym dwa razy do roku, które po

trzech edycjach on-line powróciło już podczas ostatniej, jesiennej edycji stacjonarnie do galerii

handlowych. Jego głównym celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa z zakresu zdrowia

oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych. – Lepiej zapobiegać niż leczyć, właśnie dlatego stawiamy nacisk na prewencję. W ostatniej edycji pomogliśmy poszerzyć wiedzę i świadomość dotyczącą swojego zdrowia tysiącu osobom. W tej edycji zamierzamy pobić ten rekord – mówi Jakub Wojtacha, z Zielonogórskiego Oddziału

IFMSA-Poland.