Pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego dostosowali się do obowiązku noszenia maseczek i rękawiczek. Uczelnia zapewniła im środki ochrony. Korzystają z nich, kiedy muszą wejść do uniwersyteckich budynków. A to jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach.

Rękawiczki i maseczki są dostępne na portierniach. Każdy, kto je otrzyma, musi podpisać listę.

Na tę chwilę mamy zabezpieczenie na około 2 tygodnie, jeżeli chodzi o środki ochrony osobistej. Kolejne zamówienia zostały złożone. Czekamy na dostawę. Oczywiście sytuacja, jeżeli chodzi o zakup tych materiałów, jest dość trudna. Jeżeli chodzi o maseczki, może jest troszeczkę lepiej, natomiast rękawiczek prawie w ogóle nie można dostać na rynku krajowym. Ale staramy się wyszukiwać takie miejsca, w których jeszcze je dostajemy.

Władze uczelni ograniczyły wejścia do budynków. Aby dostać się na uczelnię, pracownicy muszą złożyć o to wniosek do Zespołu Antykryzysowego. Do budynków mogą wejść tylko w poniedziałki, środy i piątki między 7:00 a 13:00.

W pierwszej chwili opublikowaliśmy komunikat, który mówił o tym, że budynki są w ogóle zamknięte. Na wniosek pracownika otwieraliśmy te budynki, do których dana osoba chciała wejść. Jednak okazało się, że wniosków było tak bardzo dużo, że stanowiło to dość duży problem logistyczny, by każdemu o danej porze ten budynek otwierać. W związku z tym podjęliśmy decyzję, żeby budynki były otwarte trzy razy w tygodniu. Żeby każdy, kto potrzebuje, mógł sobie w tych godzinach przyjść do swoich pomieszczeń i wykonać tę pracę, która jest mu potrzebna.

