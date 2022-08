PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego w poniedziałek rozpoczął przygotowania do nowego, pierwszoligowego sezonu. Akademicy szykują się na własnych obiektach. Zajęcia oprócz hali, będą prowadzone również na stadionie i w siłowni.

O początku przygotowań mówi trener zielonogórzan Ireneusz Łuczak.

W zespole nie brakuje nowych graczy. Jednym z nich jest Szymon Matela. Lewoskrzydłowy przychodzi z Chrobrego Głogów.

Są też doświadczeni gracze. Status zawodnika z największym stażem w zespole akademików ma Cyprian Kociszewski.

Bardziej pamiętam to, kiedy zacząłem, a to był 2000 rok. Cały czas Zielona Góra. Póki zdrowie jest i sztab oraz klub chce ze mnie korzystać, to ja chętnie. Jak zbliża się sierpień, to człowiek już nogami przebiera i chce wrócić na parkiet. Każdy z nas dostał w wakacje rozpiskę, żeby przygotować się do tego okresu wspólnego w klubie. Miejmy nadzieję, że każdy popracował i efekty tego będą w sezonie.