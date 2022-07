Z przyjemnością na antenie Radia Index TV mówimy o naszych absolwentach extra. Do tego grona dołączyła jakiś czas temu Kamila Pasik absolwentka Inżynierii Biomedycznej. Bardzo aktywnie działała na naszej uczelni, przede wszystkim w kole BiomedUZ.

Sam kierunek należy do jednych z najbardziej rozbudowanych na naszej uczelni. W trakcie programu studiów pojawia się dużo różnorodnych przedmiotów. Pierwotnie Kamila chciała studiować psychologię, ale po namowach m.in. mamy postawiła na Uniwersytet Zielonogórski, czego dzisiaj nie żałuje. Dla samej absolwentki bardzo ważna była działalność w kole naukowym.

Wspaniale w kole jest to, że możemy robić to, co nas interesuje, nie musimy rozszerzać jakiegoś przedmiotu tylko tak jak było w moim wypadku ja nie wiedziałam, co to są te nanorurki, koleżanki mi pokazały i wkręciły mnie w ten projekt. Przez to studia były dla mnie łatwiejsze i dzięki temu zainteresowałam się elektrochemią. Fajne jest, to, że to nie jest tylko nauka, możemy też organizować konferencje naukowe.