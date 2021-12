W progach UZ zawitali uczniowie i uczennice V Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze oraz Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Licealiści wzięli udział w wykładzie prof. Jarosława Macały „Jak pisać artykuły naukowe?” oraz warsztatach dr Beaty Springer „Jak przeprowadzać debaty oksfordzkie?”. Był też czas nie międzyszkolną integrację. Spotkanie to miało przygotować obie grupy do konkursu debat oksfordzkich oraz pisania artykułów naukowych do rocznika „Młody Politolog”.

Stworzenie książki naukowej przez młodzież szkolną jest bardzo nietypowym projektem, zazwyczaj osoby w tak młodym wieku nie podejmują się tak poważnego zadania. Uczniowie i uczennice poruszają w swoich artykułach bardzo rozległą tematykę, ale zawsze mającą element politologiczny. Przykładowe tematy to: „Wpływ traktatu Sykes-Picot po I wojnie światowej na współczesną sytuację na Bliskim Wschodzie”, „Propaganda na przykładzie dzisiejszego przemysłu skórniczego”, „Wizerunek Polski w ‘The Guardian’”, czy też kwestie społeczno-politycznego wpływu mody.

Kornelia z V Liceum w Zielonej Górze zwraca uwagę, że nauka wyniesiona ze spotkania przyda jej się w przyszłości: „Bardzo mi się podobało i to co przekazał nam pan profesor przyda mi się już w studenckim życiu. Na pewno to wykorzystam. Rozjaśniło mi to, jak wygląda forma pisania akademickiego. Nie będziemy w tyle. Dzięki takim spotkaniom będziemy wiedzieć więcej od innych osób, gdy już będziemy na pierwszym roku studiów. Będziemy mieć przetarte szlaki”.

Młodzież z obu szkół w trakcie warsztatowej debaty stworzyła dwa zespoły – w obu znajdowały się osoby z Przemkowa i Zielonej Góry. Uczestnicy chwalili sobie tę formę i podkreślali jej walory integracyjne. Bartłomiej z Liceum w Przemkowie: „sama debata była bardzo fajnym, choć stresującym przeżyciem, ale pomimo trudności i krótkiego czasu na przygotowanie, jestem bardzo zadowolony i z wyników i z możliwości konkurencji z osobami z innej szkoły oraz swoimi przyjaciółmi.” Inny przemkowianin, Bartosz, dodaje: „Nie mieliśmy czasu na wcześniejsze przygotowanie, działaliśmy w obcym miejscu i z obcym zespołem. To było naprawdę ciekawe doświadczenie, ponieważ wszystko było nowe”. Młodzież na zakończenie spotkania spędziła wspólnie czas przy posiłku w uniwersyteckiej Palmiarni.

INPA zapowiada kolejne tego typu wydarzenia, a książka z artykułami naukowymi licealistów planowana jest na czerwiec 2022 roku.

