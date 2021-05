Można się już zapisywać na szóstą edycję Biegu dla Transplantacji. Zapisy ruszyły w piątek. Co ważne – liczba miejsc jest ograniczona – udział w tegorocznym biegu może wziąć 300 zawodników.

Żeby się zapisać, wystarczy wejść na stronę super-sport.com.pl. Oprócz formularza chęci udziału w akcji, trzeba też opłacić wpisowe. W tym roku wynosi ono 20 złotych. Pieniądze ze zbiórki zostaną przekazane na podopieczne Ogólnopolskiego Stowarzyszenia “Nerka”.

Biegniemy w tym roku trochę inaczej, ze względu na pandemię. Podobnie jak w roku ubiegłym – biegniemy sami, nie biegniemy grupowo. Mamy cały tydzień – od 7 do 13 czerwca. Trasa jest w Parku Poetów. Każdy z zawodników musi pokonać 6 km. Jeżeli ktoś nie może pobiec, może przespacerować trasę. A jeżeli nawet i to jest trudnością, a ktoś chce wspomóc Anię i Martynę, to można wpłacić też datek na konto Stowarzyszenia “Nerka”.