Na 1/32 Pucharu Polski zakończyła się futsalowa przygoda AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Akademicy przegrali w ostatni weekend w Goczałkowicach Zdroju z zespołem Nexx 5:9.

O meczu mówi trener zielonogórzan Maciej Górecki.

Był to bardzo wymagający rywal, nie był to zespół specjalnie futsalowy, ale zaskoczyli nas jakością zawodników. Byli bardzo skuteczni, wykorzystali praktycznie wszystkie nasze błędy. Początek meczu? Trzy nasze błędy i 0:3, po takim początku ciężko było potem gonić.

W najbliższy weekend rozpoczyna się runda rewanżowa w I lidze, ale AZS w tej kolejce będzie pauzować. Góreckiego pytamy czy będą zmiany w składzie zielonogórzan?

Jeszcze się nie zmaterializowały, ale myślę, że są blisko. Myślę, że o wzmocnieniach powiemy bezpośrednio przed samym meczem. Pracujemy nad tym, co do tej pory. Doskonalimy to, co nam nie wychodziło. Nie ma nerwowości, na spokojnie szykujemy się.