W „Kwadransie Akademickim” powracamy do utworzonego w październiku 2020 roku Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UZ. Gościem programu był terapeuta uzależnień – Łukasz Wojtacha współpracujący z CWOZN, który udziela pomocy w formie zdalnej i telefonicznej osobom odczuwającym lęki, niepewność i stany depresyjne.

Oprócz dobrego samopoczucia fizycznego równie istotny jest nasz dobrostan psychiczny.

Nasze spotkanie w “Kwadransie” rozpoczęliśmy pytaniem do pana Łukasza: jak ważne jest zdrowie psychiczne?

Często zapominamy, że zdrowie nasze, to nie tylko zdrowie fizyczne. WHO kiedy definiuje zdrowie odnosi się nie tylko do sprawności fizycznej, ale również do komfortu psychicznego, jak również relacji interpersonalnych jakie mamy z innymi osobami. I te dwa aspekty: nasz komfort psychiczny i relacje jakie budujemy z otaczającymi nas ludźmi, często w życzeniach o zdrowiu są pomijane.

W ramach Parlamentu Studentów RP od lutego do kwietnia 2019 roku zostało przeprowadzone badanie metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) skierowane do studentów wszystkich uczelni w Polsce. Łącznie, dzięki promocji przez samorządy studenckie, udało się uzyskać 2123 odpowiedzi ze 125 uczelni.

Co szczególnie rzuciło się w oczy to to, że 62% osób nie wie czy na uczelni w ogóle jest oferowana pomoc psychologiczna. Jednocześnie, osoby, które wiedzą, że na ich uczelni są konsultacje z psychologiem, lepiej oceniają zdolność radzenia sobie ze stresem studentów (więcej na ten temat na stronie Parlamentu Studentów RP).

Gdybyśmy rozmawiali rok temu, to dokładnie taka sama sytuacja byłaby na naszej uczelni. Nie było takiego wsparcia, czy też pomocy dla naszych studentów czy też pracowników, do której mogliby się skierować w momencie kryzysu, bądź doświadczania sytuacji trudnych. Uniwersytet Zielonogórski jest jako jedna z nielicznych uczelni gdzie udało się wprowadzić szeroko zakrojone wsparcie. Telefon zaufania wprowadzony w momencie wystąpienia pandemii, na początku 2020 r. został wprowadzony na wielu uczelniach. To co udało się zrobić na UZ i naszym władzom uczelnianym, to wykorzystać wcześniejszy projekt (UZ dostępny dla wszystkich i CWOZN), zmodyfikować i dostosować do aktualnych potrzeb. Oferowana pomoc jest nie tylko dla rzeszy osób niepełnosprawnych, ale dla wszystkich studentów i pracowników UZ.

Pandemia koronawirusa i lockdown mogą być dodatkowym czynnikiem stresującym. Jeśli nie potrafimy sobie poradzić z lękiem i niepewnością o przyszłość, czujemy się osamotnieni i wpadamy w stany depresyjne warto zadzwonić do specjalisty.

Pomoc specjalistów oferuje Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UZ mieszczące się w budynku A-16, przy al. Wojska Polskiego 69. Pracujący tam specjaliści – psycholog, socjoterapeutka, terapeuta uzależnień oraz logopeda, udzielają bezpłatnego wsparcia w zakresie diagnozy i terapii. Spotkania mogą mieć formę stacjonarną lub teleporady pod numerem telefonu: 797 974 050 – czynnym wyłącznie w godzinach dyżurów specjalistów. Szczegółowe informacje dostępne na stronie UZ.



Program Kwadrans Akademicki w każdy czwartek po godzinie 14:00, na radiowej antenie 96fm i Facebooku Radia Index.