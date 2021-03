Zobacz info

W trosce o Wasze bezpieczeństwo związane z panującą sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i jak najwyższy poziom artystyczny wydarzeń, co mogą zapewnić tylko największe miejsca, które w zaistniałej sytuacji nie pracują w pełnym wymiarze, przestawiamy trasę BASS ASTRAL X IGO Ensemble na wiosnę 2021. Mamy nadzieję, że to już ostateczny termin trasy i spotkamy się w komplecie wiosną. Zapraszamy Was na koncerty promujące nasz najnowszy album "Satellite". Wszystkie bilety na wydarzenia z wiosny i jesien...