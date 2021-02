Uniwersytet Zielonogórski prowadzi rekrutację na studia. Brzmi nietypowo? Nie dla absolwentów, którzy obronili prace dyplomowe i mogą pochwalić się tytułem inżyniera. Uczelnia umożliwia im kontynuację nauki na 1,5-rocznych studiach magisterskich.

Kandydaci na studia mogą wybrać jeden spośród 15 kierunków.

To takie kierunki, jak m.in. architektura, automatyka i robotyka, inżynieria danych, inżynieria biomedyczna czy informatyka. Zapraszam na stronę internetową, gdzie znajduje się cały kalendarz rekrutacyjny, ponieważ wygląda on trochę inaczej dla każdego z tych kierunków. Oczywiście zasady rekrutacji są takie same, jak na inne kierunki, jak w innych trybach, jak latem. Obowiązuje lista rankingowa dyplomów inżynierskich.