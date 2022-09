Jest dobra informacja dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego – w domach studenckich są dalej wolne miejsca. Dostępne są pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe.

Studenci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w akademiku, muszą wypełnić wniosek elektroniczny na swoim koncie studenckim STUDNET. Miejsca przyznawane są na jeden semestr (zimowy lub letni) lub cały rok akademicki, czyli od października do czerwca. Więcej o domach studenckich mówi Katarzyna Litwin, kierownik Działu Spraw Studenckich.

Uniwersytet oferuje studentom miejsca w sześciu domach studenckich. Cztery akademiki mamy przy ulicy Podgórnej i Szafrana, dwa akademiki znajdują się przy ulicy Wojska Polskiego. Kryteria, na podstawie których przyznawane są miejsca w domach studenckich, określa załącznik do regulaminu pomocy materialnej dla studentów. Ten dokument jest do pobrania ze strony Działu Spraw Studenckich – www.dss.uz.zgora.pl. Mamy jeszcze wolne miejsca w akademikach. Serdecznie zachęcamy do składania wniosków o przyznanie miejsca.