Nie trzeba uwielbiać matematyki, ani być „ścisłowcem”. najważniejsze, to być ciekawym świata – takie zdanie można było usłyszeć podczas trwającego Dnia Otwartego Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dziś szczegóły dotyczące studiowania na tych interesujących, choć pewnie intrygujących kierunkach mogli poznać najbardziej zainteresowani, czyli uczniowie szkół średnich. Profesora Andrzeja Drzewińskiego, dziekana wydziału zapytaliśmy, dlaczego warto studiować fizykę i astronomię.

Żartobliwie mówiąc, to jest tak jak w “Mieszczaninie”, który miał być szlachcicem u Moliera, gdy pan Jourdain dowiaduje się, że proza to jest to, czego używa na co dzień. My używamy tej fizyki na co dzien. a jeszcze do tego warto przekłuć te zainteresowania w pewne narzędzia, którymi możemy zainteresować potencjalnego pracodawcę.