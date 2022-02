Czy czystym powietrzem można przyciągnąć nowych mieszkańców do Zielonej Góry i Cottbus? Przedstawiciele obu tych miast uważają, że tak.

W tym celu spotkano się w willi Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie. Nad polepszaniem jakości powietrza rozmawiali samorządowcy i naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus.

W tej chwili zmienia się preferencje i nasze oczekiwania co do warunków funkcjonowania. Chcemy żyć w przyjaznym i dobrym otoczeniu, a na to wpływa też czyste powietrze i to czym oddychamy.