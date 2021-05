W Szatni Akademików na warsztat wzięliśmy sekcję osób niepełnosprawnych w AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przed reprezentantami zielonogórskiej drużyny Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w grze boccia.

To dyscyplina będąca w programie Igrzysk Paraolimpijskich, która jest doskonale znana w Zielonej Górze, wszak niespełna 2 lata to u nas grano w nią przeszło dobę, trafiając tym samym do Księgi Rekordu Guinnessa. Dokonała tego także przedstawicielka naszej uczelni – Marlena Pogorzelczyk. Rywale znają jej możliwości.

Dalej się spotykam z czymś takim, że ktoś mówi: “o! rekordzistka Guinnessa, to nie będziemy grać, bo jeszcze przegramy”. Rekord polegał na tym, żeby “wysiedzieć” te 24 godziny na boisku, a nie na walce o wygraną w meczu.

Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS odbywają się w różnych dyscyplinach sportu. Marta Dalecka, szefowa sekcji osób niepełnosprawnych w zielonogórskim klubie podkreśla, że wynik sportowy jest ważny, ale nie najważniejszy.

Myślę, że to jest na równi z integracją, dobrą zabawą, ze spotkaniem. Wiadomo, że jak już się jest na boisku, to wśród zawodników zapala się lampka zdrowej rywalizacji.

Więcej o działalności sportowców niepełnosprawnych w zielonogórskim klubie w całej audycji, którą zobaczycie na Facebooku Radia Index. Szatnia Akademików w środy o 11:15.