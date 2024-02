Jest absolwentem studiów na Wydziale Nauk Biologicznych na kierunku biologia medyczna, działał w kołach naukowych, a teraz został Absolwentem Extra. Antoni Białek został kolejnym wyróżnionym w tym plebiscycie.

Podczas studiów udzielał się w debacie oxfordzkiej “Miasto w Lesie Szanse i Zagrożenia” zorganizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych oraz Uniwersytet Zielonogórski. Wydarzenie dla studentów okazało się bardzo ważnym doświadczeniem.

Szanse miasta w lesie jeśli chodzi o ten aspekt. Jeśli chodzi o konsekwencje w działaniu i to co mogliśmy wyciągnąć z tej debaty. To jest robienie różnych rzeczy dla tego środowiska. Co my możemy jako biolodzy. Nie jesteśmy tak dużymi organami, które powiedzą nie wycinajcie. Możemy edukować w szkołach, promować też bioróżnorodność. Musimy też postawić na poszerzanie wiedzy u ludzi sprawujących władze, aby mówić jakie dobre skutki przynosi biologia.