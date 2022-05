7. Bieg dla Transplantacji już trwa, na razie w formie zdalnej. W niedzielę, 5 czerwca biegacze ruszą ze startu wspólnego.

Impreza ma charakter hybrydowy. Od 30 maja do 3 czerwca trasę biegu można pokonać we własnym zakresie – o dowolnej porze i następnie przesłać do organizatorów informację o jej pokonaniu. 5 czerwca zaś o 11:00 biegacze wystartują razem ze stadionu przy ul. Wyspiańskiego. Trasa biegu ma 6 km.

– Trasa dla obu biegów jest ta sama – ścieżki w Parku Poetów. Dystans wynosi 6 km.

– W tym roku na bieg może się zapisać 350 zawodników .

– Wpisowe wynosi 30 zł dla osób dorosłych i 20 zł dla osób poniżej 18. roku życia.

Cała uzbierana kwota – jak każdego roku – trafi do podopiecznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia “Nerka” z siedzibą w Zielonej Górze – Ani i Martynki. Obie dziewczynki są po przeszczepie nerek, a Martynka dodatkowo cierpi na porażenie mózgowe. Koszty leczenia i rehabilitacji są wysokie, dlatego nasza pomoc jest dla nich bardzo istotna .

– Każdy z zawodników otrzyma pamiątkowy medal i t-shirt , a trzech pierwszych zawodników (w dwóch kategoriach: kobiety i mężczyźni) otrzyma również puchary .

