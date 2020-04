– Nasz ładunek jest już w Warszawie, mam nadzieję, że jutro pojawi się w Zielonej Górze – poinformował nas w Rozmowie na 96 FM Sławomir Kotylak, radny Koalicji Obywatelskiej i dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego.

Chodzi o środki medyczne sprowadzane z Chin. Maseczki, rękawiczki, przyłbice, fartuchy, czyli rzeczy niezbędne dla służby zdrowia.

Jest na lotnisku w Warszawie, odbyło się to dwoma samolotami. Dwie ostatnie noce przylatywały samoloty z zakupami, nie tylko naszymi, ale też rządowymi i innych samorządów. Dzisiaj po ten ładunek wyjeżdża transport. Mam nadzieję, że jutro rano zostanie załadowany naszym sprzętem i dotrze w godzinach późno popołudniowych do Zielonej Góry i zostanie rozładowany.

Przypomnijmy, to druga tego typu operacja, ale jak zaznaczył w Radiu Index Kotylak, nie ostatnia.

Radny zgodził się też, że okres pandemii to czas pracy ponad podziałami, także politycznymi.

Uważam, że wszelkie spory, kwestie, który nas do tej pory różniły, powinno się odłożyć na bok. Powinniśmy się skupić na tym, co jest najważniejsze. Taką postawę realizuje zarząd województwa, pani marszałek, prezydent wraz z urzędem miejskim. To jest stanowisko wyrażane poprzez działanie.