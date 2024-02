– Ponosi pełną odpowiedzialność za pożar w Przylepie – tak o prezydencie Zielonej Góry Januszu Kubickim mówił dziś Sławomir Kotylak.

Radny zielonogórskiej Platformy Obywatelskiej był gościem „Rozmowy na 96 FM”. Przypomnijmy, członkowie PO domagają się dymisji prezydenta i wprowadzenia komisarza.

Chcemy zdementować to, co się pojawia w narracji prezydenta, że to on nie jest winny temu, że zostało skażone 65 hektarów ziemi, że nie było skażenia i wszyscy są bezpieczni. Dysponując miliardowym budżetem nie dokonał utylizacji tych śmieci zanim spłonęły, a miał na to dużo czasu i nie przyjmujemy żadnych usprawiedliwień, że oferty przewyższały budżet na to działanie.