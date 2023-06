Jedna wspólna lista opozycji? Nie ma na to szans, ale w Senacie jest to już możliwe. Takie zdanie wybrzmiało dziś w „Rozmowie na 96 FM”. Gościem był Radosław Brodzik z „Nowej Lewicy”.

Rozmawialiśmy między innymi o polityce, sytuacji po marszu, który odbył się w Warszawie 4 czerwca, jak również o jesiennych wyborach parlamentarnych. Czy opozycja jest dziś silniejsza?

Na razie wszystko wskazuje na to, że będą trzy komitety wyborcze, Chyba to jest niedobre. My mówiliśmy jako Lewica o tym, że jest potrzebna jedna wspólna lista, nie tylko w kontekście paktu senackiego. Ja i moje koleżanki podejmiemy się działań wyborczych.