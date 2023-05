– Kosmos stał się ważną dziedziną gospodarki – mówił dziś w Rozmowie na 96 FM prof. Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań Kosmicznych, któremu poświęciliśmy dzisiejszą poranną audycję.

Naukowiec przekonywał, że badania kosmiczne dają owoce w naszym codziennym życiu.

Myślę tutaj o czterech filarach zastosowań kosmicznych. Po pierwsze nawigacja satelitarna, drugie to meteorologia satelitarna, później telekomunikacja i wreszcie ostatnie, to obserwacje Ziemi z kosmosu. Po pierwsze dla wojska, ale do celów cywilnych też to się stosuje.