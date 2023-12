– Jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym tygodniu wróci ruch na wiadukcie dla pojazdów do 3,5 tony – mówi Krzysztof Staniszewski z Departamentu Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra.

Gość Rozmowy na 96 FM w szczegółach przedstawił najnowsze informacje dotyczące wiaduktu przy Zjednoczenia.

Wiadukt został poddany zabiegom takiej otuliny. Dziewiąta podpora tego wiaduktu coraz bardziej się degraduje. Trzeba na tej starej części wiaduktu stosować takie rozwiązania doraźne. Dolna część filaru tej dziewiątej podpory została otulona żelbetową konstrukcją. I to się wydarzyło we wtorek.

Próbki poszły do badania, jeżeli będą dobre, ruch zostanie puszczony na wiadukcie już w najbliższą środę, 20 grudnia. Gdzie leży problem? Zdaniem Staniszewskiego w źle przeprowadzonych pracach remontowych, które wykonano w latach 90’ minionego wieku.

Zdecydowano się na likwidację dwóch z trzech dylatacji. Została tylko jedna dylatacja. To była niewłaściwa decyzja. Dzisiaj ta dziewiąta podpora jest najbardziej cierpiąca. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w przyszłym tygodniu puszczamy ruch pojazdów do 3,5 tony. Pamiętajmy o tym, bo samochody ciężkie też degradują tamten obiekt.