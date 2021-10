Za nami kolejna odsłona “Rozmowy na 96 FM”. Gościem dzisiejszej audycji był dr Piotr Pochyły, politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dyskusja kręciła się więc wokół tematów typowo politycznych.

Dużo w tym temacie dzieje się bowiem na płaszczyźnie zarówno lokalnej, jak ogólnopolskiej. Pochyły nie ukrywa, że to ciekawy czas dla politologów.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego to temat, którym żyje obecnie cała Polska. Pochyły mówi wprost, że spór dotyczący tej kwestii jest i będzie.

Bez względu na to czy ten spór pomiędzy Polską a UE jest realny, czy bardziej wewnątrzwspólnotowy, to będzie to spór angażowany. PiS wie, że jest to paliwo dla opozycji. Sondaże są jakie są, 3/4 widzi korzyści z Unii Europejskiej i chce w niej zostać. Wiele osób ma tu rację, także Jarosław Kaczyński. Który mówi, że do innej UE wstępowaliśmy.