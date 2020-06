– 15 lat szykowano się do tej inwestycji i nie wszyscy początkowo jej chcieli – wspomina Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mowa o Centrum Rekreacyjno-Sportowym. Obiekt w tym roku obchodzi 10-lecie istnienia.

Dokładnie w czerwcu, dekadę temu otwarto halę i basen. Miejsce stało się ważne dla tych, którzy chcieli sport uprawiać i go oglądać.

To jest taki “kociołek”, ta nasza hala. To jest jeden z jej głównych atutów. Akustyka też jest dosyć fajna, co pozwala na organizację koncertów. Chwalił nie tylko trener Wenta, Marcin Gortat mówił, że to najlepsza hala koszykarska w Polsce. Koszykarze są w stanie wypełniać obiekty na 4-5 tys. ludzi. Siatkarkom i siatkarzom też się grało u nas fajnie.