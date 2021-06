Przed nami wakacje. 1 lipca wystartuje kolejne Lato Muz Wszelakich. Atrakcji kulturalnych na pewno nie zabraknie, o czym mówiła dziś w Rozmowie na 96 FM Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

ZOK szykuje się też do Winobrania. Świętowanie dni miasta tradycyjnie we wrześniu. Gdzie stanie winobraniowa scena?

Plac Teatralny jest placem budowy. Tam nie postawimy sceny, ale z pewnością znajdziemy dogodne miejsce. Tak to przemyślimy, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani. Korowód? Zastanawiamy się na tym, czy nie wprowadzić tylko formuły deptakowej. W korowodzie liczba osób liczona jest w tysiącach. Na dziś w imprezie może wziąć udział 250 osób i osoby zaszczepione. Nie wiemy, co będzie się działo we wrześniu.