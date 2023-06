Na ostatniej sesji rady miasta jednym z tematów miał być budynek pasywny Urzędu Marszałkowskiego. Miał, bo sesja została przerwana i zostanie wznowiona 27 czerwca. Pomimo, że radnym PO bardzo na tej kwestii zależało. Do Zielonej Góry przyjechał nawet wykonawca z Katowic.

Przewodniczący ogłosił jednak przerwę. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Andrzeja Bocheńskiego, radnego miasta Zielona Góra.

Miasto wydaje setki decyzją i tylko z tą jedną są problemy. Klękajcie nagrody, bo my budujemy budynek i co chcemy, to nam dacie. Tak się nie dzieje. Dziecinada troszeczkę.