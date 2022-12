– To prawdziwy przełom – tak o oddanym do użytku Centrum Zdrowia Marki i Dziecka mówi dziś dr Marek Działoszyński.

Prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze był gościem „Rozmowy na 96 FM”. Z szefem placówki rozmawialiśmy o tym, jak wyglądać będzie leczenie pacjentów w centrum jak również o tym, jakie były początki.

Budowa trwa tak naprawdę od 2016 roku, ale łopaty były wbite w 2018 roku. Myślę, że szybko to poszło, bo dokładając jeszcze 1,5 roku epidemii, wybudowaliśmy i uruchomiliśmy centrum w szybkim tempie.

W centrum będzie m. in. onkologia dziecięca i kliniczny oddział terapii i anestezjologii. – Dla pacjentów oraz ich rodziców to szalenie ważne, że te oddziały są w Zielonej Górze – dodał Działoszyński.

Myślę, że w przypadku ciężkich schorzeń i stanów, to bardzo traumatyczna sytuacja dla rodziców, a jeszcze gdy musieli wyjeżdżać do innych ośrodków, to zupełnie dezorganizowało im życie.