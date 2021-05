– Chcieliśmy usprawnić proces remontów małych ulic – mówił dziś Marcin Pabierowski, radny Koalicji Obywatelskiej w Rozmowie na 96 FM. Na wczorajszej sesji rady miasta nie przeszedł projekt uchwały radnych tego ugrupowania.

Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej postulowali, by stworzyć tzw. ranking dróg do remontu. Dlaczego?

Właśnie nie ma planu inwestycyjnego i to jest problem. Mówimy o drogach dojazdowych do osiedli, domostw, firm. Drogi, które zgłaszają nam mieszkańcy i pytają, kiedy będzie budowa ich drogi. Często jest odpowiedź z urzędu, że trzeba poczekać. My chcieliśmy to usprawnić, poprzez nadanie odpowiednich kryteriów oceny tych ulic. Te kryteria były bardzo obiektywne.