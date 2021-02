– Kwota dla Lubuskiego wcale nie jest najmniejsza – mówił dziś w Rozmowie na 96 FM Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego.

Wczoraj odbyły się Konsultacje Umowy Partnerstwa dla województwa lubuskiego na lata 2021-27. Jaka kasa dla naszego regionu popłynie z Unii Europejskiej? 736 mln euro to sumarycznie najmniejsza kwota, jeśli chodzi o województwa w naszym kraju. Co na to Jabłoński?

Wielkie znaczenie ma PKB na jednego mieszkańca, czyli im lepiej w regionie, tym mniej dostaje pieniędzy. Inne wskaźniki, jak liczba organizacji, stan zanieczyszczeń powietrza. Im gorzej w regionie, tym więcej pieniędzy. Tam, gdzie wyprzedzamy opolskie, to tam mieliśmy mniej punktów algorytmie. Proporcjonalnie, jeśli chodzi o przeliczenie na jednego mieszkańca, województwo dostało sporo środków stosunku do innych.

Jabłoński uważa, że ostatecznie kwota dla naszego regionu będzie wyższa. Co będzie priorytetem w nowej unijnej perspektywie?

Przede wszystkim gospodarka, czyli badania, rozwój, wsparcie innowacji. Oczywiście kwestie klimatyczne, środowiskowe, czyli przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu i przystosowanie się do tego, co się wskutek tych zmian klimatu dzieje. Ten czynnik będzie oddziaływać na gospodarkę, bo ona też się powinna szykować na działania proekologiczne, innowacyjne. Jestem przekonany, że będziemy ten program skutecznie realizować.

