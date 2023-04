Co dalej z budynkiem pasywnym Urzędu Marszałkowskiego? Przypomnijmy, prezydent Janusz Kubicki nie chce wydać pozwolenia na budowę mówiąc na naszej antenie, że brakuje niezbędnych dokumentów.

Dziś o tej sprawie rozmawialiśmy z Łukaszem Poryckim – wicemarszałkiem województwa lubuskiego. Gość „Rozmowy na 96 FM” zwracał uwagę, że wykonawca złożył wszelka dokumentację projektową.

W imieniu samorządu wykonawca tej inwestycji jest stroną. Składa wszystkie dokumenty i nie chce mi się wierzyć, by nie złożył wszelkich potrzebnych dokumentów. Jest zła auta wokół tego budynku i przełożyło, się do na podejmowane decyzje.

Środki na budowę budynku pasywnego musiały zostać przesunięte. Co dalej z tą inwestycją?

Jakbyśmy robili to z tej perspektywy finansowej, rzeczywiście te pieniądze zostaną wykorzystane na projekty już realizowane. Mówimy zatem o nowej perspektywie, są one zabezpieczone. Będziemy się starać, by pan prezydent podął jakąkolwiek decyzje.