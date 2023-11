Jaki powinien być budżet miasta? Co powinno się w nim znaleźć? Dziś w sprawdzamy i przedstawiamy komentarze radnych.

Przypomnijmy, w czwartek prezydent Janusz Kubicki przedstawił jego projekt na przyszły rok. O budżecie także w „Rozmowie na 96 FM”. Gościem był radny „Zielonej Razem”, na co dzień także ekonomista Uniwersytetu Zielonogórskiego dr Zbigniew Binek. Zdaniem naszego gościa jest kilka punktów, które mogą cieszyć mieszkańców naszego miasta.

Cieszę się, że są środki znaczące na budowę dróg osiedlowych. Wcześniej nie było tych środków zewnętrznych, teraz jest na to 50 milionów, połowa to są środki zewnętrzne, Jestem zawsze zwolennikiem ich pozyskiwania, bo ten budżet 1,5 miliarda złotych wydatków to nie jest tak, że to wszystko jest nasze.