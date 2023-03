O 40 mln zł rządowego wsparcia na odbudowę wiaduktu przy Alei Zjednoczenia stara się miasto przy wsparciu posła Jerzego Materny. Dziś parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości o tych staraniach mówił w programie Rozmowa na 96 FM.

Materna wraz wiceprezydentem Zielonej Góry Krzysztofem Kaliszukiem był wczoraj w Warszawie.

Konsultacje trwają od kilku miesięcy, jak pan wie. Byliśmy kolejny raz, by przypomnieć, jak to ważna sprawa dla nas i co mówią ekspertyzy. To jest inwestycja krytycznie ważna dla miasta.