Ruszyły matury. Dziś egzamin dojrzałości z języka polskiego.

O maturach rozmawialiśmy z Bożeną Manią – prezesem lubuskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Gość „Rozmowy na 96 FM” jest zdania, że tegoroczna matura jest specyficzna. Dlaczego?

To jest ważna rzecz dla młodego człowieka. Niestety, w tym roku tak się stało, że są cztery grupy zdających. Są to uczniowie, którzy skończyli ośmioletnią szkołę podstawową i przeszli do liceum. Potem ci, którzy skończyli czteroletnie liceum, to jest matura 2023. Do tego ci, którzy skończyli gimnazja i czteroletnie technika, to jest matura 2015. I jeszcze ci, którzy chcą poprawić ocenę z języka polskiego.