Ochrona zdrowia, edukacja, prawa kobiet – to tylko niektóre z kwestii, na których postanowili się skupić kandydaci do sejmu oraz senatu z klubu Polska 2050. A wszystko to w ramach tak zwanych „12 gwarancji”.

Maja Nowak, jedynka na liście do sejmu Polski 2050, nie ukrywa, że i problemów, i pretensji wśród Lubuszan nie brakuje. Zwłaszcza na ostatniej prostej do wyborów robi się coraz głośniej.

Tych pretensji jest trochę, ale to dobrze. Bo to oznacza, że ludzie się interesują. Tym co się dzieje dookoła. Fajnie, że w końcu dostrzegają problemy i wierzę, że dzięki temu pójdą na wybory.

Nowak podkreśla, że ogromne wsparcie Polska 2050 chce dać także studentom. I tutaj pojawił się pomysł „Akademik za złotówkę”.

Taki akademik za złotówkę daje młodzieży możliwość skupienia się naprawdę na nauce. A nie na zarabianiu na akademik i utrzymanie.

