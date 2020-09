We wrześniu ZUS bierze na siebie rolę… nauczyciela. Od sześciu lat w lubuskich szkołach odbywają się „Lekcje z ZUS”. To zajęcia, na których uczniowie szkół ponadpodstawowych zdobywają informacje o ubezpieczeniach społecznych, systemie emerytalnym czy opłacaniu składek przez przedsiębiorstwa.

Wiedza, którą uczniowie wynoszą z lekcji, przydaje im się w momencie, gdy chcą założyć własną firmę lub zdobywają pierwszą pracę. W ubiegłym roku w „Lekcjach z ZUS” wzięły udział ponad 94 tysiące młodych Lubuszan.

Projekt pozwala nie tylko poszerzyć wiedzę o ubezpieczeniach społecznych, ale także sprawdzić ją w olimpiadzie, wygrywając przy okazji atrakcyjne nagrody, m.in. indeksy wyższych uczelni. Co jednak szczególnie ważne, daje praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom i pracownikom. W trakcie czterech lekcji uczniowie dowiedzą się, jak działa polski system ubezpieczeń społecznych, jakie świadczenia można otrzymać, od czego zależy ich wysokość oraz jak opłacać składki i prowadzić własną firmę.

Wspomniana olimpiada to ogólnopolski konkurs „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, który kończy każdą edycję „Lekcji z ZUS”. Aby wziąć w nim udział, szkoły powinny zgłosić się do projektu „Lekcje z ZUS” do 20 listopada. Pierwszy etap olimpiady odbędzie się 7 grudnia.

Zgłoszenia szkół przyjmują koordynatorzy projektu. W województwie lubuskim „Lekcjami z ZUS” zajmują się Agnieszka Kazoń i Monika Tomiczek.