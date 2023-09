Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął kolejną edycję projektów edukacyjnych. Program ruszył wraz z nowym rokiem szkolnym. Warsztaty będą się odbywały pod hasłem „Lekcja z ZUS” oraz “Projekt z ZUS”. Głównym celem obu akcji jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

„Lekcje z ZUS” to cykl czterech zajęć skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dzięki nim uczniowie poznają m.in. historię ubezpieczeń społecznych w Polsce, dowiedzą się jaka jest rola i zadania ZUS, jakie świadczenia dzięki ubezpieczeniom będą mogli uzyskać oraz jak założyć własną firmę. Ta wiedza pomoże im w przyszłości podjąć decyzje związane z karierą zawodową. ZUS zapewnia niezbędne materiały szkoleniowe, które są dostępne w formie papierowej bądź elektronicznej na stronie zus.pl, a także pomoc merytoryczną w postaci szkoleń dla nauczycieli.

Zwieńczeniem „Lekcji z ZUS” będzie olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Udział w niej nie tylko pozwoli zweryfikować zdobytą wiedzę, ale będzie także okazją do zdobycia cennych nagród. Między innymi indeksów wielu uczelni. Zgłoszenia do olimpiady są przyjmowane do 20 października. Instytucja szykuje także coś dla nieco młodszych uczniów. Chodzi o “Projekt ZUS”.

Jest to jedna lekcja, której celem jest popularyzowanie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. „Projekt z ZUS” może być przeprowadzony w trakcie trwania całego roku szkolnego. Z myślą o szkołach zainteresowanych projektem, ZUS wspólnie z metodykami nauczania przygotował materiały dydaktyczne. Nauczyciele mają do dyspozycji gotowe scenariusze lekcji, prezentacje, film, karty projektu i arkusze ocen. Materiały można pobrać ze strony zus.pl/edukacja.

Po przeprowadzonej lekcji uczniowie na bazie zdobytych informacji muszą zrealizować projekt, który może mieć formę np. filmu, komiksu bądź plakatu. Również tutaj zwycięzcy w konkursie mogą liczyć na cenne nagrody.