Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina – rodzice nadal mogą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego. Nawet, jeśli wniosek o świadczenie 500 plus złożyli po 31 grudnia 2021 r. Dotyczy to dzieci, które urodziły się w ostatnich miesiącach ubiegłego roku – czyli od października do grudnia.

Dla przypomnienia – Polski Bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko, w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością wartość bonu wynosi 1000 zł. Przysługuje ono rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także gdy nabyli je między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w lubuskiem.

Bonem turystycznym można zapłacić na przykład za pobyt w hotelu, pensjonacie czy gospodarstwie agroturystycznym. Można opłacić nim także zorganizowany wypoczynek np. wyjazd dziecka na kolonię, obóz czy zieloną szkołę lub jednodniową wycieczkę bez noclegu, o ile obejmuje ona dwie usługi np. transport i zwiedzanie. Lista podmiotów turystycznych, u których można zapłacić bonem, jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dzięki płatnościom bonem turystycznym lubuscy przedsiębiorcy sektora turystycznego otrzymali do tej pory wsparcie na ponad 17 mln złotych. Płatności trafiły do 239 przedsiębiorców. Szczegółowe informacje związane z bonem turystycznym można uzyskać, dzwoniąc na specjalną infolinię ZUS: 22 112 21 11.