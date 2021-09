To już pewne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu przeliczy na korzystniejszych zasadach czerwcowe emerytury, które przyznano w tym roku. W praktyce oznacza to nawet kilkaset złotych więcej co miesiąc. Do tej pory osoby, które przechodziły na emeryturę w czerwcu nie podlegały kwartalnej waloryzacji, przez co ich świadczenie było mniejsze.

W życie weszła jednak ustawa, która zmienia zasady wyliczania emerytur na stałe. Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS.

Dlatego w przyszłości osoby kończące wiek emerytalny w czerwcu będą mogły bez obaw składać wnioski o świadczenia w tym miesiącu. Zmiana przepisów obejmuje także emerytury przyznane w czerwcu 2021 roku i renty rodzinne przyznane po członkach rodziny, którzy zmarli po 31 maja.

Świadczenia zostaną przeliczone z urzędu. Co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków. Ponowne obliczenie świadczenia i wypłata wyrównania nastąpi od dnia powstania prawa do świadczenia i jego wypłaty.

W poprzednich latach osoby, które składały wniosek o emeryturę w czerwcu, otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju lub lipcu. Wyliczenia ZUS wskazują, że na dotychczasowych zasadach emerytura czerwcowa byłaby niższa od majowej o ok. 5 proc. oraz o 12 proc. od lipcowej.

Daje to nawet kilkaset złotych miesięcznie, w zależności od wysokości emerytury.