Ruch Polska 2050 Lubuskie wspiera walkę Białorusinów o wolne i demokratyczne państwo. Jedną z oznak pomocy ma być petycja. Jej adresatem jest prezydent Janusz Kubicki.

W dokumencie, złożonym na ręce włodarza Zielonej Góry, pojawiła się prośba o solidarność z Białorusinami. Zwłaszcza z mieszkańcami Witebska, czyli naszego miasta partnerskiego.

Naszą petycją do pana prezydenta jest to, żeby ułatwić i umożliwić przedsiębiorcom, osobom z tamtej miejscowości czy ogólnie z Białorusi, przeniesienie się do Zielonej Góry i zakładanie tutaj działalności gospodarczych. Nie ma żadnej komórki, ani działania, od pana prezydenta, w tym kierunku. Mamy nadzieję, że pan prezydent pochyli się nad tą sprawą i stworzy może jakąś komórkę. Albo sam zainicjuje jakieś rozwiązania. Żeby ułatwić Białorusinom przeniesienie się do Polski.