Blisko 243 mln złotych trafią do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze na realizację infrastrukturalnego projektu strategicznego, którego to celem jest podniesienie jakości i dostępności świadczeń onkologicznych. Czyli na budowę Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii.

Symboliczny czek przywiózł do Zielonej Góry wiceminister zdrowia, Piotr Bromber.

W ten sposób w pierwszej kolejności wspieramy poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. Co ważne – wspieramy także uczelnię. Mamy tu Collegium Medicum, różne kierunki medyczne. To też w dużym stopniu będzie determinowało poczucie bezpieczeństwa wśród Polaków.

Co tak duże pieniądze oznaczają dla zielonogórskiej lecznicy oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego? O komentarz poprosiliśmy rektora naszej uczelni, prof. Wojciecha Strzyżewskiego.

To jest historyczne wydarzenie. To jest wieloformatowy obiekt. Podstawowe zadanie to troska o zdrowie pacjentów. Ponadto wierzę w rozwój badań klinicznych. To też świetne warunki kształcenia.