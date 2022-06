W naszym mieście prowadzona jest kolejna kampania przygotowana przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałaniom Uzależnieniom, tym razem hasłem przewodnim są uzależnienia behawioralne do których zaliczamy m.in zakupoholizm, ortoreksje (uzależnienie od zdrowego odżywiania), pracoholizm czy uzależnienie od hazardu.

Okres od 2019 roku pokazuje, że spora część uzależnień behawioralnych przybiera na sile. Dlaczego przyjemność staje się nałogiem? Na to pytanie odpowiedział nasz gość, którym była Katarzyna Grzesiewicz – farmaceutka.

Chodzi o to, że daną czynność powtarzam regularnie. Bo tak jak wszyscy wiedzą o szkodliwości alkoholu, to wynika to z jego legalności. Papierosy w dużych ilościach szkodzą, bo są legalne. I tak samo nie będziemy się bali zakupów czy pracy. Tego się nie boimy. Regularność to jedno, gorsze jest to jak czynnością chcemy zamaskować emocje. Robimy tak żeby coś osiągnąć i tu trzeba postawić pytanie co?